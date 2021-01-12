Илон Маск уступил лидерство в списке богатейших людей мира

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

После завершения торгов на американских биржах состояние бизнесмена Маска оценивалось в $176,2 млрд, «похудев» за день на $13,5 млрд (на 7,1%). Таким образом, со второго на первое место перешел основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигает $182,2 млрд, сообщает РБК.

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым бизнесменом в мире 7 января 2021 года. В тот день его состояние выросло на $9 млрд до $186,5 млрд.

Впрочем, по подсчетам рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 января состояние Маска превысило $200 млрд. Сейчас BBI оценивает состояние Маска в $194 млрд, бизнесмен по-прежнему находится в этом списке богатейших людей на первом месте.