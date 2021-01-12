«Чудо-женщину: 1984» рекордно выдвинули на «Оскар-2021» во всех категориях

Предстоящая гонка за «Оскаром-2021» обещает быть напряженной – Warner Bros. выдвинула на кинопремию фильм «Чудо-женщина: 1984«, впечатлениями о котором мы делились ранее. Помимо того, что кинолента поборется за победу в номинации «Лучший фильм», она будет претендовать на статуэтку и во всех остальных категориях.

Обсуждение престижных номинаций фильма проходит на фоне падения его рейтингов: фильм получил смешанные отзывы зрителей и критиков, просмотры на онлайн-платформах пошли на спад, а в кинотеатрах фильм получил заурядные результаты.

Теперь кинокомпания решила освежить статус «Чудо-женщины: 1984» и выдвинуть ее на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший художник по костюмам» и других.