Авиационные власти США представили правила сверхзвуковых полетов над сушей

Федеральное управление гражданской авиации США обнародовало правила, согласно которым сверхзвуковые полеты гражданской авиации станут возможны над территорией США. Речь идет об испытательных полетах, каждый из которых разработчикам сверхзвуковых самолетов придется согласовывать с авиационными властями. При это общий запрет на сверхзвуковые полеты над сушей остается.

В настоящее время действующие в США и в большинства других стран мира правила запрещают сверхзвуковые полеты над населенной частью суши. Сегодня разработчики считают такой запрет одним из серьезных ограничений на пути развития сверхзвуковой авиации. Предполагается, что создание «тихого» сверхзвукового самолета, на планере которого образовывалось бы меньше ударных волн в сверхзвуковом полете, позволит снять действующий запрет или смягчить его.

Согласно новым правилам, обнародованным Федеральным управлением гражданской авиации США, для проведения испытаний прототипов пассажирских самолетов на сверхзвуковой скорости разработчикам придется получать специальные разрешения. Для этого необходимо будет подать заявку, представив авиационным властям сведения о летательном аппарате, а также оценку влияния таких испытаний на экологическую обстановку.

Испытания сверхзвукового самолета будут разрешены над одним из согласованных мест на территории США, удаленным от населенных пунктов. При этом разработчики во время испытаний обязаны будут проводить акустические замеры, фиксируя уровень шума. Полученные во время испытаний замеры необходимо будет представить в Федеральное управление гражданской авиации. Выдаваемые разрешения на сверхзвуковые полеты будут временными.