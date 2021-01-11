Впервые в мире: в Израиле успешно пересажен искусственный имплантат роговицы



Джамал Пурани (78) из Хайфы, спустя много лет слепоты, снова может видеть.

Множественные операции по пересадки донорских роговиц одна за другой терпели неудачу. И вот Пурани стал первым пациентом в мире, которому пересадили искусственную роговицу. Врачи знали — это последнее средство.

И вот, на следующий день после операции, Пурани открыл глаза и увидел себя в окружении врачей.

По словам профессора Ирит Бахар, директора офтальмологического отделения больницы Бейлинсон, “успех этого эксперимента дает надежду многим незрячим людям во всем мире. Это может сократить ожидание роговицы от донора или даже вовсе отказаться от донорства”.

Технология по пересадке искусственной роговицы в настоящий период проходит клинические испытания и одобрена министерством здравоохранения Израиля. Искусственная роговица была создана израильской фирмой Thyme Vision. Пять ведущих больниц из Канады, США и Франции включатся в этот эксперимент в течение года.

https://mignews.com/news/technology/world/110121_103947_06879.html