Уникальные цветные фотографии Лодзинского гетто

Из личного архива главного бухгалтера гетто они попали в букинистический магазин Вены в 1987 году

30 лет назад в букинистическом магазине столицы Австрии были обнаружены ужасающие цветные фотографии Лодзинского гетто. Фотографии принадлежали нацистскому главному бухгалтеру Вальтеру Геневейну и оказались в магазине после его смерти.

Почему же Геневейн сделал эти фотографии? Во всей оккупированной Европе Лодзинское гетто было вторым по величине после гетто Варшавы. Оно было создано после нацистского вторжения в Польшу в 1939 году, когда город Лодзь служил транзитным пунктом для лагеря смерти и крупным промышленным центром для немецкой военной машины.

Работников кормили «согласно количеству произведенных товаров и не разрешали относить еду их голодающим семьям». Геневейн сделал эти фотографии, чтобы задокументировать успешное использование рабского труда в экономике гетто. Сегодня эти фото — страшное напоминание об ужасах Холокоста.