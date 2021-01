Дуэйн Джонсон подарил старому другу автомобиль Телезвезда попросила у фанатов денег из-за отсутствия работы в карантин » Уникальная израильская технология защитила автобусы от COVID Израильский стартап Aura Air завершил оснащение 400 туристических автобусов, которые используются для перевозки рабочих в Великобритании и Ирландии, уникальной системой очистки воздуха. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Уникальная технология, прошедшая испытания в медицинском центре Шиба, использует три метода уничтожения коронавируса COVID-19 и информирует пассажиров о семи показателях качества воздуха в транспортном средстве. Данная система показала эффективность более 99,9% в дезинфекции воздуха в помещении от бактерий, вирусов, грибков и плесени. Технология улавливает также частицы, которые могут вызвать заболевание. В Израиле компания тоже работает преимущественно с туристическими автобусными компаниями. Система очистки воздуха уничтожает коронавирус с помощью двух методов: стерилизатора и высокоэффективного воздушного фильтра (HEPA) с медным покрытием. Кроме того, очистка происходит с помощью ультрафиолетового света C (UVC). Стерионизатор – это усовершенствованный ионизатор. Более старые модели могли бы вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например, повреждение легких. Ионизатор работает, распределяя положительные и отрицательные ионы в воздухе, что запускает процесс, который разрушает вызывающие болезнь белковые конструкции вирусов. Медные фильтры HEPA отличаются тем, что улавливают и убивают вирус. Медь хорошо известна своей способностью уничтожать бактерии, ослабляя структуру их белка, а также подавляя способность к размножению. А УФ-излучение очищает воздух и воду. Израильская технология используется не только для защиты от коронавируса, но и для того, чтобы пассажиры имели возможность контролировать качество воздуха вокруг себя. Они смогут просматривать индексы качества воздуха на содержание двуокиси углерода, окиси углерода, летучих органических соединений, а также проверять влажность, температуру и отслеживать информацию о твердых частицах (PM2,5 и PM10). «Это частицы, которые выделяются при дыхании, кашле, чихании, разговоре, которые, как известно, переносят вирус и находятся в воздухе в течение 15–30 минут», – сказал генеральный директор Aura Air UK Ltd Пол Каслер в комментарии The Media Line. https://mignews.com/news/technology/world/110121_92052_22245.html

