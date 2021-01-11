Умер знаменитый актер Джон Райли

Американский актер Джон Райли умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает New York Post.

Причина смерти не уточняется.

В США Райли наиболее известен по сериалу «Главный госпиталь», одной из самых продолжительных американских мыльных опер. Артист играл в телешоу с 1984-го по 1995-й год, также появившись в эпизодах в 2008-м и 2013 году. Отмечается, что из-за популярности актера другой американский артист Джон Кристофер Райли («Чикаго», «Банды Нью-Йорка»), попросил режиссеров называть его «Джон Си Райли» в титрах во избежание путаницы.

Джон Райли также появился в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз 90210», «Китайский городовой», «Страсть», «Кто здесь Босс?», «Династия», «Смертельная битва: Завоевание» и «Мелроуз Плэйс».