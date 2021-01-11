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Ученые выяснили, что за сексуальность мужчин «отвечает» женский гормон

Ученые из Британии, Японии и США уточнили, какое влияние оказывает на сексуальность мужчин окситоцин, известный как «гормон любви» или «женский» гормон.

Для проверки своей теории о том, что окситоциновые цепочки достигают поясничной области и контролируют не только женское, но и мужское либидо, исследователи поставили опыт на крысах. У самцов, которым ввели окситоцин, лучше сработал находящийся в спинном мозге спинальный генератор эякуляции, пишет Health.SM.News. И наоборот, подавив действие «гормона любви», экспериментаторы снизили сексуальную активность подопытных.

Ранее была доказана благотворная роль окситоцина для женщин. Это вещество влияло на их репродуктивные функции, а также отвечало за романтические эмоции и сексуальность.

Главным мужским гормоном. напомним, считается тестостерон.

11 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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