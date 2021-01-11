Toyota выпустит электромобиль на твердотельном аккумуляторе с радиусом 500 км подзарядкой 10 минут

Решить одну из самых главных проблем электромобилей с обычными литий-ионными аккумуляторами (небольшое расстояние пробега при длительном времени подзарядки), сможет революционная технология твердотельных аккумуляторов, разрабатываемых компанией Toyota. По информации агентства Nikkei Asia, уже в следующем году автогигант может представить прототип электромобиля с автономным радиусом 500 км при времени зарядки твердотельного аккумулятора от 0 до 100% всего за 10 минут.



Таким образом, самый крупный в мире производитель автомобилей собирается не только активно перепрофилировать производство на выпуск электромобилей, но, используя инновационное решение, вытеснить сегодняшнего лидера этого сегмента Tesla. Японцы предложат автомобили с почти в два раза большим радиусом автономной езды, при одинаковом с традиционными аккумуляторами объеме и большей безопасности, а самое главное – быстрой подзарядкой, по времени сопоставимой с временем заправки авто с двигателем внутреннего сгорания.

Работа над твердотельными аккумуляторами началась в компании Toyota всего три года назад, в 2017 году, когда и было объявлено о намерении выпустить электрокар, подзарядка которого займет от 5 до 10 минут. Работа над созданием производства твердотельных аккумуляторов велась в партнерстве с еще одним мировым промышленным лидером – компанией Panasonic. Две японские корпорации создали совместное предприятие, которое и будет производить новый тип аккумуляторов.

Основываясь на информации, полученной от инсайдеров, Nikkei сообщает, что уже в 2021 году Toyota представит прототип будущего авто на твердотельных аккумуляторах, способных пополнить заряд от 0 до 100% за 10 минут, и проезжающих без подзарядки 500 км. По информации источников, розничные продажи таких автомобилей начнутся уже в первой половине 2020-х годов.

В настоящее время исследование твердотельных аккумуляторов ведется компанией Volkswagen, планирующей запустить их производство уже в 2025 году. Китайская технологическая группа QingTao (Kunshan) Energy Development потратит, начиная с 2021 года, более 153 миллиона долларов на исследования и разработку твердотельных батарей.

Проект Toyota поддержан правительством Японии, создавшим фонд в 19,2 млрд долларов, для финансирования разработок новейших систем аккумуляторных батарей и смещение китайских компаний с места мировых лидеров в производстве литий-ионных батарей.