Телезвезда попросила у фанатов денег из-за отсутствия работы в карантин

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Эльма Пазар (Elma Pazar) попросила денег у своих подписчиков в Twitter. Женщина предложила фанатам пополнить ее банковский счет, потому что в настоящее время она не может работать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом пишет Daily Star.

«Если кто-то захочет сделать пожертвование на мой банковский счет, чтобы подбодрить меня, я буду рада прислать вам мои данные», — написала британка. Позже этот твит был удален.

Некоторые пользователи Twitter удивились неожиданной просьбе звезды реалити-шоу. Один из подписчиков предложил Пазар поискать «настоящую работу». Он добавил, что быть инфлюенсером или звездой «Острова любви» — это не карьера. На это Пазар ответила, что является квалифицированным специалистом по наращиванию ресниц, но сейчас у нее отсутствует работа из-за карантина.

Позже телезвезда добавила, что пандемия коронавируса сильно ударила и по ней, и по индустрии красоты в целом. «Мы играем в йо-йо: сначала нам говорят, что разрешено работать в обычно режиме, а затем мы подвергаемся дальнейшим ограничениям», — отметила Пазар. Она добавила, что из-за этих ограничений ей пришлось бросить основную работу, как и многим другим людям.