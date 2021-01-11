Стартовал онлайн-фестиваль «Новое британское кино»

8 января начался 20-й фестиваль «Новое британское кино», который в этом году проходит онлайн. Программа киносмотра охватывает полнометражные дебюты ведущих режиссеров Великобритании и свежую подборку лучших короткометражных лент по версии BAFTA.

В этом году кураторами программы стали британский кинокритик Йен Хейдн Смит (Ian Haydn Smith), автор книг о кино и редактор Curzon Magazine и BFI Filmmakers Magazine, а также Илья Дядык, программный директор «Артхаус Трафик». Посмотреть видео-представление лент от Йена Хейдена Смита можно на странице события «Новое британское кино» в Facebook.

В программу фестиваля вошел призер Берлинале 2001 года, комедия «Ночной шопинг» режиссера Сауля Мецштейна. По сюжету четверо друзей Шон, Винсент, Ленни и Джоди работают в ночную смену, а в свободное время зависают в кафе. Казалось бы, никаких перспектив изменений, но однажды компания становится свидетелями безумных событий.

Также зрителей ждет приключенческая драма «Воин» режиссера Азифа Кападиа – наиболее выдающийся британский фильм 2003 года по версии BAFTA. Это лента о бывшем начальнике охраны у жестокого землевладельца, который решил отказаться от насилия и вернуться на родину. Однако разъяренный хозяин направляет по следам воина отряд наемных убийц.

Призер жюри Канн в 2006 году «Жилой комплекс «Ред Роуд»» – дебютная лента Андреа Арнольд, известной за режиссуру «Американской милашки» и второго сезона «Большой маленькой лжи». По сюжету триллера Джеки – операторка камер наблюдения в Глазго. Однажды на ее мониторе появляется мужчина, которого она не ожидала увидеть снова. Но теперь она вынуждена с ним встретиться.

Романтическая трагикомедия Ричарда Айоади «Субмарина» – это история Оливера Тейта, 15-летнего подростка. Главные цели парня: потерять девственность до 16-го дня рождения и сохранить брак родителей. Сценарий ленты был отмечен премией British Independent Film Awards.

«Тираннозавра» написал и снял известный актер Пэдди Консидайн, отмеченный BAFTA за выдающийся дебют в 2012 году. Главную роль в фильме исполнила обладательница премии «Оскар» Оливия Колман. Также лента стала призером «Сандэнса» в 2011 году. Это драма о пожилых Джозефе и Ханне, которые симпатизируют друг другу, но оба прячут «скелетов в шкафах».

В центре сюжета романтической драмы Уильяма Олдройда «Леди Макбет» – нелегкий жизненный путь молодой англичанки XIX века, которую унизительное отношение членов семьи ее мужа толкают на преступление. В главной роли – звезда фильмов «Солнцестояние» и «Маленькие женщины» Флоренс Пью. Ленту отметили Призами ФИПРЕССИ Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2016 и Европейской киноакадемии 2017.

Психологический триллер «Зверь» Майкла Пирса. Главная героиня Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время – по острову, на котором она живет, рыщет серийный убийца. Паскаль появляется из ниоткуда и становится для Молл воплощением свободы. Но счастье Молл не дает покоя ее семье и жителям острова: они подозревают Паскаля в причастности к убийствам. Лента получила Премию BAFTA за лучший дебют режиссера и продюсера в 2019 году.

Документальное кино в программе представлено лентой «Самозванец» Барта Лейтона о молодом французе, который убеждает техасскую семью, что он – их 16-летний сын, бесследно исчезнувший три года назад. Лучший документальный фильм 2012 года по версии British Independent Film Awards и обладатель Премий BAFTA 2013 за лучший дебют режиссера, сценариста и продюсера.

О любви молодого британского фермера и румынского мигранта расскажет драма «Земля божья». Картину Фрэнсиса Ли называют «британской «Горбатой горой»» за пронзительность и тонкий психологизм. «Земля божья» была номинирована на премию Teddy за освещение ЛГБТ-темы в кино на Берлинале 2017 и получила награду за режиссуру в конкурсе World Cinema на «Санденсе» 2017.

По традиции фестиваль «Новое британское кино» также представляет зрителям подборку лучших короткометражных лент по версии Британской киноакадемии – BAFTA Shorts 2020. 7 игровых и анимационных фильмов раскрывают широту и разнообразие британского общества, представляют высокое техническое качество и одни из лучших актерских талантов страны. Одну из картин, «Ловушку», сняла Лина Хиди, известная зрителям как исполнительница роли Серсеи в «Игре престолов».

Новое британское кино – традиционный киносмотр, который проводится Британским Советом в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик». В этом году фестиваль проходит в двадцатый раз, впервые в онлайн-формате. Коллекция полнометражных дебютов выдающихся британских режиссеров современности отражает концепцию этого года «Восхождение звезды» и демонстрирует развитие нового британского кинематографа и творческого видения авторов, отмеченных мировыми кинопремиями.

Ленты из программы фестиваля можно посмотреть с 8 до 17 января на сайте nbff.com.ua бесплатно. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.