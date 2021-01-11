Снорклинг, хайкинг и уединение: Джастин и Хейли Бибер отдыхают на Гавайях

Если для одних каникулы закончились, то для других они только начались. В отпуск на днях отправились 26-летний Джастин Бибер и его 24-летняя супруга Хейли. Полететь пара решила в тропики, и сейчас Джастин и Хейли наслаждаются природой и климатом Гавайских островов.

Судя по снимкам, пара предпочитает безлюдные пляжи. Супруги арендовали автомобиль, поэтому активно исследуют остров на личном транспорте и ищут уединенные места, где их никто не побеспокоит.

Отпуск певца и модели проходит активно: они занимаются снорклингом, хайкингом, купаются в океане и наслаждаются компанией друг друга.

На Гавайи пара приехала не только отдохнуть, но и навестить лучшего друга Джастина Джо Термини и его жену Келию Мониз, которые недавно стали родителями.

В отличие от своих приятелей, Хейли и Джастин пока обзаводиться потомством не спешат, однако, похоже, к роли родителей все же готовятся. Не так давно Бибер признавался, что мечтает о большой семье. Но при этом он отмечал, что окончательное решение, сколько детей рожать, будет принимать его жена, поскольку только она имеет право распоряжаться своим телом.

Хейли, в свою очередь, говорила, что хочет стать матерью, но не в ближайшее время.