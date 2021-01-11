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Сальма Хайек продемонстрировала странную стойку на голове

Сальма Хайек продемонстрировала стойку на голове

Известная голливудская актриса Сальма Хайек в очередной раз порадовала поклонников откровенными фото.

Так, 54-летняя звезда «бандиток» на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, сделанных во время отдыха.

На фотографиях Сальма с мокрыми волосами позирует в воде в зелено-синем сплошном купальнике.

И на одном из фото знаменитость снята во время погружения в воду, стоя под водой на руках. На фотографии звезда продемонстрировала свои стройные ноги и упругие ягодицы.

Под фото Хайек не оставила ни одной подписи, в отличие от ее поклонников, которые выразили большой восторг у комментариях под снимками.

11 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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