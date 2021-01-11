Пара из Южной Каролины нашла зуб мегалодона размером с ладонь

Жительница Южной Каролины Джессика Оуэнс нашла зуб древней рыбы возле реки Стоно на юго-востоке штата. Как рассказала женщина, она заметила кусок зуба торчащим из песка и позвала мужа, чтобы снять находку на камеру.



«Кто бы мог поверить, что мы найдем подобное так близко к поверхности? Я всегда слышала о людях, которые находят такие вещи, копая что-то или ныряя в воду», — говорит Оуэнс.

По словам Джессики, длина зуба составляет 14,5 сантиметров, а вес чуть менее 0,5 килограмма. Семья планирует оставить находку у себя дома.

«Зуб просто невероятный, и уму непостижимо, что у нас теперь есть ископаемая вещь, которой 3-5 миллионов лет. Просто дико», — Джессика Оуэнс.

Прибрежная зона Южной Каролины когда-то была морским дном, и ископаемые находки морских животных в этом месте не редкость, однако найти зуб мегалодона подобных размеров — это большая удача.

Мегалодоны (Carcharocles megalodon) — это гигантские акулы из семейства Otodontidае, вымершие около 3 миллионов лет назад. Мегалодон был одной из самых больших рыб всех времен. О его величине судить трудно, но исследование ископаемых остатков, представленных большим количеством зубов и окаменелых позвонков, показывает, что эта акула имела гигантские размеры. По различным оценкам мегалодон достигал до 15 метров в длину и весил от 30-35 до 47 тонн.

Следы от зубов мегалодонов на костных ископаемых остатках морских животных указывают, что они питались мелкими китообразными, сиренами, ластоногими и большими рыбами. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита.