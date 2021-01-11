Ученые выяснили, что за сексуальность мужчин «отвечает» женский гормон Меланья Трамп резко высказалась о штурме Капитолия » Новым главой ЦРУ станет бывший посол США в России Уильям Бернс Бывший посол США в России Уильям Бернс будет номинирован на пост главы ЦРУ. Об этом сообщила команда избранного президент США Джо Байдена. «Посол Бернс — это проверенный во время кризисов государственный служащий, карьера которого посвящена работе во имя обеспечения безопасности и благополучия американцев», — сказано в заявлении команды Байдена. Если Бернса утвердят на посту главы ЦРУ, он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу. Уильям Бернс проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. Он говорит по-русски и по-арабски. С 2005 по 2008 годы Бернс был послом США в России, помимо этого, он работал послом в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011-й Бернс работал заместителем главы Госдепартамента США. Дослужиться до такого поста карьерным дипломатам (в отличие от политических назначенцев) удается очень редко. Бернс был лишь вторым в истории США дипломатом, кому это удалось. В 2013 году журнал «Атлантик» назвал его «секретным дипломатическим оружием США», отмечая, что Бернса часто направляли разбираться с самыми запутанными международными проблемами и вопросами, имеющими особое значение для внешней политики США. Люди, работавшие вместе с Бернсом в Госдепе США, говорят, что он отличается сдержанностью, выдающимися аналитическими способностями, а еще — умением играть в команде. Несмотря на то, что Бернс — не разведчик, а карьерный дипломат, многие отмечают его способность оставаться незаметным и растворяться в окружающей действительности. В 2019 году вышли мемуары Бернса под названием «тайный канал». В книге Бернс признался, что какое-то время играл роль тайного посредника в ходе предварительных контактов с Ираном. В итоге те переговоры привели к заключению нового важного соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году. В 2003 году Бернс высказывался против вторжения США в Ирак и называл план той операции «безрассудно радужным», но, как признает дипломат в мемуарах, но не стал идти ва-банк, ставить условия или увольняться после начала вторжения. Обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатус отмечает, что, в США среди политиков специалистов в области внешней политики Бернс считается «возможно, лучшим дипломатом своего поколения». У возможного назначения Бернса на пост главы ЦРУ есть как противники, так и сторонники. Причем, что интересно, и те, и другие приводят аргументы исходя из одного и того же посыла: ЦРУ нужна серия капитальных реформ для того, чтобы соответствовать реалиями и вызовам современности.

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