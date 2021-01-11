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Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2020 года. Им стала драма «Земля кочевников«, которую сняла Хлоя Чжао. Последняя оказалась победительницей в режиссерской номинации, а исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд одержала победу в актерской. Среди актеров лучшим был признан Делрой Линдо, сыгравший в картине «Пятеро одной крови».

В этом году премия присуждалась в 55-й раз, но впервые члены общества проводили все мероприятия виртуально из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее работа Хлои Джао уже была отмечена престижной наградой ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм «Земля кочевников» считается одним из основных претендентов на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы и Американской Киноакадемии.

Напомним, что в 2021 году церемония вручения премии «Оскар» состоится значительно позже, чем обычно — в апреле. Соответственно, позже будут объявлены и лауреаты главной независимой кинопремии Рунета, присуждаемой читателями издания «Новости кино».

11 января, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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