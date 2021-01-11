Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2020 года. Им стала драма «Земля кочевников«, которую сняла Хлоя Чжао. Последняя оказалась победительницей в режиссерской номинации, а исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд одержала победу в актерской. Среди актеров лучшим был признан Делрой Линдо, сыгравший в картине «Пятеро одной крови».

В этом году премия присуждалась в 55-й раз, но впервые члены общества проводили все мероприятия виртуально из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее работа Хлои Джао уже была отмечена престижной наградой ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Фильм «Земля кочевников» считается одним из основных претендентов на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы и Американской Киноакадемии.

Напомним, что в 2021 году церемония вручения премии «Оскар» состоится значительно позже, чем обычно — в апреле. Соответственно, позже будут объявлены и лауреаты главной независимой кинопремии Рунета, присуждаемой читателями издания «Новости кино».