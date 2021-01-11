Меркель осудила блокировку Twitter Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «сомнительным» решение Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как пишет Stn.de, она напомнила, что свобода выражения мнения — базовое право человека, которое не могут ограничивать частные компании.

По мнению Меркель, более уместным со стороны соцсети было бы помечать посты Трампа метками, но обойтись без блокировки.

Напомним, компания Twitter обвинила американского лидера в нарушении правил сообщества и «одобрении насилия». На него были подписаны свыше 89 млн человек.