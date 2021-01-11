Меланья Трамп резко высказалась о штурме Капитолия

Жена президента США Дональда Трампа Меланья осудила беспорядки рядом с Капитолием. Она отметила, что «насилие недопустимо в любой ситуации».

Первая леди также указала, что после этих событий «начались грязные слухи, личные выпады и ложные обвинения», говорится на сайте Белого дома.

Меланья Трамп призвала все стороны воздержаться от агрессии по идеологическим и расовым признакам.

Штурм Капитолия произошел 6 января, за две недели до инаугурации Джо Байдена. Сторонники проигравшего на выборах Трампа ворвались в Конгресс и устроили там погром. Жертвами беспорядков стали пять человек.