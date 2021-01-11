Курс биткоина обвалился

Биткоин, самая популярная и дорогая криптовалюта в мире, продолжает значительно дешеветь в ходе сегодняшних торгов.

по состоянию на 17.13 мск стоимость биткоина опускается на 18,91%, до 31 502 долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин обрушилась в цене примерно на 20,86% до $31 тыс. 496, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

При этом, констатирует эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, еще в начале наступившего года «на криптовалютном рынке наблюдался настоящий ажиотаж в отношении цифровых активов».

«Биткоин с начала года вырос до уровня $38 тыс., в моменте пробив значение $40 тыс. На 1 января 2021 года курс биткоина составлял $28 тыс. 951. Ралли биткоина связано как с отсутствием технических уровней поддержки и сопротивления на „terra incognita“, так и с укреплением доверия инвесторов к криптовалютам, которые по итогам 2020 года вновь показали впечатляющие результаты», — говорится в обзоре аналитика.

При этом он сохраняет «позитивный прогноз по всем криптовалютам», полагая, что «коррекционные движения» следует «использовать для набора лонговых позиций».

Ранее, напоминает РБК, коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупреждал, что курс первой криптовалюты может резко упасть до $20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать.