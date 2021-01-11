«  
  »

Канье Уэст уедет жить в Лондон после развода с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст рассматривает возможность переезда в Лондон ради проповеднической деятельности после развода с телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян. Об этом источник сообщил таблоиду The Mirror.

«Канье рассказал приятелям, что видит свое будущее в Лондоне. Он намерен проводить воскресные службы в Европе и считает, что столица Великобритании может стать для этого хорошей базой», — заявил собеседник газеты.

6 января стало известно, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. По словам источника, инициатором выступила супруга хип-хоп-артиста.

11 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  