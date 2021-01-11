Умер знаменитый актер Джон Райли Уникальные цветные фотографии Лодзинского гетто » Из-за оккупации Крыма окончательно пересохло Аянское водохранилище

На оккупированном Крыме пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя.

Об этом 10 января сообщил офицер в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook, передает Укринформ. «Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая — с привкусом сухости во рту», — написал военнослужащий и опубликовал соответствующее видео. Напомним: в июле в Севастополе быстро начало мелеть Чернореченское водохранилище, в связи с чем оккупанты полуострова начали организовывать поиск подземных источников воды. В декабре в компании «Вода Крыма» заявили, что воды в Аянском водохранилище, которое обслуживает Симферополь, осталось на 8 дней.

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