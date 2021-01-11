Из-за бесшумной езды, электромобильTesla «научили» имитировать метеоризм

Одной из особенностей электромобилей является практически полное отсутствие шума двигателя при работе. В результате снижается безопасность окружающих автомобиль людей. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязала устанавливать на авто внешние динамики до 1 сентября 2020 года. Однако Tesla выполнила решение регулятора на год раньше и уже с 2019 года электромобили начали выходить с соответствующей Закону звуковой аппаратурой.



В январе 2020 года Илон Маск пообещал, что в будущем Tesla сможет «разговаривать» с пешеходами или даже с вандалами. Это будет решено при помощи предновогоднего праздничного обновления Tesla Software 2020.48.26, вводящего функцию Boombox, предоставляющего еще одну уникальную развлекательную функцию для владельцев Tesla.

Функция Boombox — это оригинальный метод реализации системы предупреждения пешеходов, которая требуется NHTSA для всех электромобилей. Теперь владельцы Tesla смогут отпугивать животных, предупреждать пешеходов и просто развлекаться, передавая через внешние динамики различные звуки.

Звуковой диапазон Tesla достаточно широк от блеяния козлов до аплодисментов, от торжественных фанфар до уникального «режима контроля выбросов», имитирующего звуки издаваемые человеком при повышенном газообразовании, метеоризме. Доступна и возможность изменения звука сигнального гудка Tesla на пять любых пользовательских мелодий.