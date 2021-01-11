Голливудский актер Дуэйн Джонсон подарил старому другу автомобиль Ford F-150. Видео вручения неожиданного рождественского подарка появилось в Instagram атриста.

Как рассказал Джонсон, в 15 лет ему пришлось переехать с Гавайев в Нэшвилл, где парня должен был встретить отец. Однако после приезда он оказался в чужом городе без знакомых, денег и жилья.

Подростку помог мужчина по имени Бруно Лауэр, который работал менеджером по реслингу и жил в трейлере. Он приютил будущую звезду, устроил его на работу и помог сделать первые шаги в реслинге.

Спустя много лет Джонсон решил отблагодарить друга черным Ford F-150.

«Я люблю тебя, брат. Твоя доброта и твое сердце помогли поменять мой жизненный путь. И, когда ты захочешь уйти на пенсию, просто сообщи об этом мне – я всегда буду рядом. Наслаждайся своими поездками!», – написал артист в публикации к видео.