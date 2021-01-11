Доктор Комаровский заявил, что на Зеленского у спецслужб есть компромат

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский не реализует обещанных реформ том, что у кого-то на него есть компрометирующие материал.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «ГОРДОН».

«Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется вести себя, а потому что у кого-то в руках кощеевое яйцо», — сказал Комаровский.

Он добавил, что такая позиция Зеленского связана с компроматом, который может быть у спецслужб, например у Службы безопасности Украины.

Комаровский рассказал, что не общается сейчас с Зеленским, а последний раз они разговаривали перед парламентскими выборами 2020 года.

По его мнению, офис Зеленского занимается несвойственными для себя функциями.

«Задача Администрации президента — страну представить в мире, ну уже не дороги, простите, не строительство заводов по кислородными концентраторами. Если Администрация Президента занимается закупками и строительством — извините … Это никакого отношения к президенту не имеет … «, — убежден Комаровский.