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Дочь Заворотнюк сообщила трагичную новость про мать

© Instagram / a_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна старается не обсуждать состояние матери с посторонними. Но в общении со своими подписчиками в stories Instagram она впервые нарушила эту традицию. Сегодня Анна Заворотнюк рассказала о самочувствие актрисы сериала «Моя прекрасная няня».

«Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим»,

— написала 24-летняя девушка в Stories.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что у Анастасии диагностировали рак мозга. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Заворотнюк провели множество курсов химиотерапии, лечение продолжается до сих пор. Однако последнее время актриса живет дома в Подмосковье. Девушка выходит гулять во двор и старается не попадать на глаза соседей. Ведь ее внешность сильно изменилась.

«Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе»,

— заявил Вячеслав Манучаров.

11 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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