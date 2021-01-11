Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм года Актер Арми Хаммер в шутку признался, что он настоящий каннибал » Дочь Заворотнюк сообщила трагичную новость про мать Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна старается не обсуждать состояние матери с посторонними. Но в общении со своими подписчиками в stories Instagram она впервые нарушила эту традицию. Сегодня Анна Заворотнюк рассказала о самочувствие актрисы сериала «Моя прекрасная няня». «Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», — написала 24-летняя девушка в Stories. Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что у Анастасии диагностировали рак мозга. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Заворотнюк провели множество курсов химиотерапии, лечение продолжается до сих пор. Однако последнее время актриса живет дома в Подмосковье. Девушка выходит гулять во двор и старается не попадать на глаза соседей. Ведь ее внешность сильно изменилась. «Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе», — заявил Вячеслав Манучаров.

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