Брайан Остин Грин рассказал о романе с танцовщицей Шарной Берджес — «Она очень страстная»

Первые слухи о романе 47-летнего Брайана Остина Грина и 34-летней австралийской танцовщицы Шарны Берджесс появились еще в конце декабря прошлого года: тогда инсайдеры рассказали, что влюбленные счастливы вместе уже около месяца. Сначала пара не давала никаких комментариев по этому поводу, однако на днях бывший супруг Меган Фокс все же поделился некоторыми подробностями новых отношений в беседе с изданием Access Hollywood.









Брайан Остин Грин

Шарна Берджесс

В разговоре с журналистами актер рассказал, что их с Шарной познакомил общий бизнес-менеджер. Брайан признался, что изначально не возлагал на встречу с Берджесс больших надежд и неохотно на нее согласился. Однако актер и танцовщица сразу же понравились друг другу, и их отношения стали стремительно развиваться.

Сейчас все складывается очень хорошо. Мы пока не навешиваем никаких ярлыков на наши отношения, но по-настоящему наслаждаемся обществом друг друга. Шарна очень ответственная, милая, заботливая, страстная и веселая, так что я чувствую себя рядом с ней действительно счастливым,

— поделился Брайан.

Шарна БерджессРождественские каникулы Брайан и Шарна провели вместе. Сначала их вместе заметили в аэропорту, а позже выяснилось, что тогда они направлялись в романтическое путешествие на Гавайи. При этом остановилась пара в одном из номеров отеля Four Seasons, где много лет назад актер сыграл свадьбу с Меган Фокс.

Они отлично провели время на острове. Были у бассейнов и на пляже, много целовались, обнимались и гуляли держась за руки. Несколько раз влюбленные наслаждались восходами и закатами. Они вели себя очень естественно и выглядели счастливыми, — рассказал инсайдер об отдыхе пары на Гавайях.

И если Брайан с недавних пор открыто говорит о своем романе с Шарной, то она сама пока лишь намекает, что больше не одинока. Некоторое время назад в беседе с Us Weekly она рассказывала, что ходит на свидания, но пока не может назвать это настоящими отношениями.

Напомним, что это первое серьезное увлечение Брайана Остина Грина с момента расставания с женой (сейчас пара находится на стадии официального развода) и матерью его троих сыновей Меган Фокс. Ранее актер уже был замечен в романтических интрижках с несколькими девушками, однако этим отношениям он не придавал значения.