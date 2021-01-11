Американцы научат легкие самолеты летать ночью на сверхмалой высоте

Исследовательская лаборатория ВВС США весной 2021 года проведет летные испытания системы, которая позволит летчикам легких многоцелевых самолетов выполнять ночные полеты на сверхмалой высоте. Согласно сообщению лаборатории, испытания будут проводиться на легком самолете CubCrafters CC19-180 XCub.

Военным периодически приходится проводить разведывательные и диверсионные работы на территории противника. Выполнившие свои задачи подразделения эвакуируются из заранее определенной точки либо вертолетами, либо транспортными самолетами, имеющими специальное оборудование для ночных полетов.

ВВС США полагают, что легкие небольшие самолеты позволят быстрее и безопаснее проводить эвакуацию бойцов, однако такие летательные аппараты лишены оборудования для безопасных полетов ночью на сверхмалых высоте и скорости.

Система для легких самолетов, позволяющая выполнять ночные полеты, была разработана Исследовательской лабораторией ВВС США в рамках проекта LASH. Она представляет собой набор из тепловизора, прибора ночного видения, шлема с нашлемным дисплеем и набор датчиков.

Все система выполнена портативной и компактной. Система разработана таким образом, чтобы ее можно было относительно просто и быстро установить на любой тип легкого самолета.

Легкий самолет XCub был разработан в конце 2000-х — начале 2010-х годов и серийно выпускается с 2016 года. Он имеет в длину 7,3 метра, в высоту 2,5 метра и размах крыла 10,5 метра. Масса одноместного самолета составляет чуть больше одной тонны.

Летательный аппарат оснащен поршневым двигателем мощностью 180 лошадиных сил. XCub способен выполнять полеты на скорости 233 километров в час на расстояние до 1,3 тысячи километров.