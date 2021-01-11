Александра Дубинского, прокурора Кулика и ряд других украинцев внесли в санкционный список США

11 января нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского внесли в санкционного списка США за вмешательство в выборы

Соответствующая информация появилась на сайте государственного казначейства США.

В список заблокированных лиц добавили нардепа- «слугу» Александр Дубинский, екснардепа беглого Александра Онищенко (Кадырова), прокурора Константина Кулика, который вел дело Burisma, експрацивника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко. Всех вышеперечисленных добавили в список за вмешательство в избирательный процесс в США.

Также в список попали три украинца с пометкой «сопряжена с Андреем Деркачем». Это Антон Симоненко, Дмитрий Ковальчук и Петр Журавель.

Также в списке присутствует ТРК «ЭРА» и NABULEAKS, как связанные с Деркачем, а также издание «ONLY NEWS» и СКЕПТИК ООО (BEGEMOT MEDIA), как связанные с Журавлем.