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Актер Арми Хаммер в шутку признался, что он настоящий каннибал

Буквально несколько минут назад источники СМИ ошарашили публику вызывающим заявлением о том, что актёр Арми Хаммер (Armie Hammer) признался в каннибализме. Информация поступила он некой девушки, которая поделилась с прессой перепиской со знаменитостью. В своих сообщениях Арми говорит о действиях сексуального характера и несколько раз повторяет то, что ему нужны кровь «жертвы», чтобы выпить ее и сердце, которое он мечтает съесть.

«Это так меня возбудило. Мысль о том, как я держу твое сердце в руке и контролирую его биение. Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Страшно это признавать. Я однажды вырезал сердце еще живого животного и съел его, пока оно было теплым. Каждый раз, когда я *** кого-то в задницу, я представляю, что *** тебя, только так я могу кончить…Я хочу выпить твою кровь…Мне нужна твоя кровь»,

— вырезки из переписок звезды, присланных предполагаемой любовницей Хаммера.

Публика, увидев ужасающие тексты, написанные от имени кумира, пришла в шок. Теперь, по мнению большого количества людей в Twitter, Хаммера срочно нужно «закрыть в психушке» и взять его действия под контроль.

11 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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