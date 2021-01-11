Дочь Заворотнюк сообщила трагичную новость про мать Американцы научат легкие самолеты летать ночью на сверхмалой высоте » Актер Арми Хаммер в шутку признался, что он настоящий каннибал «Это так меня возбудило. Мысль о том, как я держу твое сердце в руке и контролирую его биение. Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Страшно это признавать. Я однажды вырезал сердце еще живого животного и съел его, пока оно было теплым. Каждый раз, когда я *** кого-то в задницу, я представляю, что *** тебя, только так я могу кончить…Я хочу выпить твою кровь…Мне нужна твоя кровь», — вырезки из переписок звезды, присланных предполагаемой любовницей Хаммера. Публика, увидев ужасающие тексты, написанные от имени кумира, пришла в шок. Теперь, по мнению большого количества людей в Twitter, Хаммера срочно нужно «закрыть в психушке» и взять его действия под контроль.

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