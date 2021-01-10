Учёные нашли способ, как теоретически сделать человека-невидимку

Исследователи из университета в Калифорнии нашли способ, как воплотить в жизнь идею многих фантастов и сказочников — создать человека-невидимку. Они уверяют, что для этого необходимо наделить его способности, которыми обладают обитатели океанов — кальмары и осьминоги. О своих предположениях и первых проведённых опытах они написали в статье, которая была опубликована в научном издании Nature Communications.



Основанием для изучения возможности создать человека-невидимку для учёных стали способности осьминогов, кальмаров и других обитателей морей к мимикрии. Для того, чтобы моментально подстраиваться под среду, в которой они находятся и буквально «исчезать», в их организмах природой заложены специальные ткани, которые управляют передачей «картинки» и отражением света. Изучив данную ткань, исследователи смогли искусственно вырастить подобные человеческие клетки, наделив их такой способностью «настраивать прозрачность». Кроме этого учёные наделили их возможностью рассеивать свет.

Руководитель исследований Атроули Чаттерджи, рассказал, что, его группа, как и многие люди на протяжении тысяч лет, были просто очарованы идеей добиться невидимости. Но в отличии от других, их проект носил чисто научный подход и был направлен на разработку систем клеток и создание тканей, которые наделены свойствами контроля и передачи поглощения света.

Главный автор исследования сообщил, что за основу учёные взяли кальмаров вида Doryteuthis opalescens, причём, только особей женского пола. Именно они способны изменять окраску мантии с абсолютно прозрачной до матового белого. Таким образом они стали виртуозами в защите себя от хищников. Чтобы изучить природу способностей данного вида кальмаров, исследователи взяли у них биопсию межклеточных частиц, которые участвуют в процессе превращения. Позже – нашли метод введения их в человеческие клетки.



В частности, как рассказывают участники исследований, они культивировали эмбриональные клетки почек. Внедрив в них чужеродные клетки, они увидели что клетки человека отреагировали и начали иначе реагировать на рассеивание света. То есть, клетки кальмара повели оптически себя также, как в родном организме. Кальмар Учёные уверяют, что полученные благодаря данным исследованиям знания дадут толчок к развитию науки и помогут использовать выделенный в ходе них рефлектин в качестве нового молекулярного маркера в сфере биологии и медицины.