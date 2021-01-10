Российская дезинформация сыграла роль в штурме Капитолия Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже $7 млн » Стало известно о решении Пенса пойти на инаугурацию Байдена Вице-президент США Майк Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом стало известно телеканалу NBC News от знакомого с решением Пенса источника. Ранее Джо Байден пригласил Майка Пенса на свою инаугурацию. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

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