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Стало известно о решении Пенса пойти на инаугурацию Байдена

Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом стало известно телеканалу NBC News от знакомого с решением Пенса источника.

Ранее Джо Байден пригласил Майка Пенса на свою инаугурацию. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

10 января, 2021 | Category: Новости, США
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