Поклонники комедии «Один дома — 2» потребовали вырезать сцену с Трампом

Вырезать сцену с действующим президентом США Дональдом Трампом требуют поклонники американской комедии «Один дома — 2». Об этом 9 января сообщает издание NME.

Поклонники фильма «Один дома» требуют удалить камео с Трампом, в котором президент США показывает главному герою, как пройти в вестибюль отеля Plaza. Речь идёт о второй части фильма «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», которая вышла на экраны в 1992 году. Авторам киноленты предлагается вырезать сцены с Трампом до праздника католического Рождества в конце текущего года, в этот день фильм традиционно показывают в США по телевидению.

Отмечается, что однажды сцену с Трампом уже убирали из культового фильма, чтобы освободить больше места для рекламы во время показа в Канаде телеканале CBS. В настоящее время поклонники фильма добиваются удаления эпизода с президентом США в связи с беспорядками в Вашингтоне и попыткой захвата Капитолия сторонниками Трампа.