Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими

Большинство ПЦР-тестов, используемых на Украине, сделаны в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», — написал Кравченко.

Кроме того, медик отметил, что украинские тест-системы, которые выпускает харьковская компания «Астравир», также производят из российских компонентов.