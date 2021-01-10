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Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими

Большинство ПЦР-тестов, используемых на Украине, сделаны в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», — написал Кравченко.

Кроме того, медик отметил, что украинские тест-системы, которые выпускает харьковская компания «Астравир», также производят из российских компонентов.

10 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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