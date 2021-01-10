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Илон Маск пообещал распродать все имущество ради города на Марсе

Всемирно известный изобретатель Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать все ценное имущество ради строительство города на Марсе.

Единственное, что он оставил бы в качестве личных активов — акции компаний. В интервью интервью Business Insider Маск заявил, что готов продать даже собственную недвижимость ради этой высокой цели.

«Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом», — сказал изобретатель.

На днях стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как 7 января выросла биржевая стоимость акций его компании. Состояние Маска оценивается в более чем $185 млрд.

10 января, 2021 | Category: Новости, США
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