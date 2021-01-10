Эстонцы продемонстрировали свой новейший авиадесантируемый беспилотный танк

Универсальная платформа для роботизированных боевых машин Type-X (масса — 12 тонн, длина — 6 метров, ширина — 2,9 метра, высота — 2,2 метра с учётом установки башни) создана с возможностью перевозки либо в транспортном самолёте C-130 Hercules. Новый беспилотный танк может быть заброшен к месту проведения боевых действий либо тяжёлым вертолётом, либо сброшен на парашюте с самолёта.



Максимальная скорость платформы, оборудованной дизель-электрическим гусеничным приводом мощностью до 240 кВт, составляет до 80 км/ч по шоссе и 50 км/ч по пересеченной местности, а запас хода составляет до 600 км. Расчёт Type-X и созданного на её основе танка составляет два человека — один оператор отвечает за передвижение бронемашины, а второй контролирует вооружение. Так же машина способна работать и в полностью автономном режиме.

В качестве вооружения Type-X несет на себе бельгийский боевой модуль CPWS II оснащенный 25-мм пушки M242 Bushmaster или 30-мм пушкой M230LF. Помимо вооружения в башне размещаются панорамный прицел, тепловизор и другое прицельное и навигационное оборудование. Конструкция CPWS II также позволяет интегрировать в модуль противотанковые ракетные комплексы типа Alcotan, MMP, Javelin или SPIKE. Особенностью CPWS II стал люк, позволяющий перезаряжать оружие или проводить обслуживание снаружи бронемашины.

По замыслу авторов проекта, компаний Milrem Robotics и John Cockerill Defense, новинку можно использовать для защиты военных баз или для сопровождения конвоев, в которых беспилотные танки могут идти во главе колонны и замыкать её, обеспечивая защиту. Другим сценарием использования Type-X с вооружением создатели называют отражение атак врага, когда можно задействовать только технику и не подвергать риску личный состав.