Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в краже $7 млн

Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении $7 миллионов. Как передает StarHit, Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.

Херд пока не комментирует эти обвинения. Адвокаты Деппа уверены, что переписка актрисы с больницей может привести к пересмотру дела.

Ранее Депп проиграл суд против издания The Sun, которое обвинило его в избиениях жены. Лондонский суд отказал Деппу в удовлетворении иска на 2 млн фунтов.

После этого Netflix, не делая заявлений, исключил фильмы в участием Джонни Деппа из своей библиотеки, а кинокомпания Warner Bros. предложила Деппу покинуть третью часть «Фантастических тварей 3». Его заменит Мадс Миккельсен.