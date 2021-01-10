Анна Саливачнук рассказала о рождественских традициях своей семьи

Звезда комедии «Свингеры» и сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук рассказала о семейных традициях. Знаменитость поделилась, что самое главное – Сочельник и в этот день все члены семьи должны быть дома.

На личной странице в инстаграме актриса Анна Саливанчук опубликовала сообщение, в котором рассказала о традициях празднования в своей семье.

Традиции Рождества и Сочельника в ее семье не являются какими-то уникальными, но все-таки она старается хранить их и передать детям.

В этот день вся семья должна быть дома. Нельзя ссориться и лучше примириться с теми, на кого обижены, – написала в публикации Анна.

Знаменитость добавила, что на праздничном столе обязательно есть кутя. Ее когда-то называли «богатой», поскольку кроме нее готовили еще 11 постных блюд, среди которых обязательно должны были быть борщ, рыба, грибы, вареники с фасолью и капустой, картофель и узвар. Саливанчук отметила, что старается каждый год сохранять эту традицию.

Самый торжественный момент этого дня – Святая вечеря, который начинается с первой звезды. Что еще? Конечно же, колядки. Сама пою и учу детей. Такие традиции точно нельзя забывать. Это наша история и ценности украинского народа. Какие, кстати, уникальные! – подчеркнула Анна.