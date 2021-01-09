Twitter заблокировал аккаунт выдававшего себя за Трампа депутата

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт французского депутата Иоахима Сон-Форже, который выдавал себя за действующего президента США Дональда Трампа и опубликовал сообщение от его имени. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что парламентарий поменял фото на своей подтвержденной странице и подписал ее именем американского президента после того, как официальный аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован. После этого Сон-Форже успел опубликовать одно сообщение со словом «помогите».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США