Twitter и другие платформы начали блокировать сторонников Трампа

Крупнейшие соцсети и интернет-платформы 8 и 9 января начали блокировать аккаунты и каналы сторонников действующего президента США Дональда Трампа, а также чаты, в которых одни общаются.

Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт самого Дональда Трампа, объявив, что его твиты нарушили политику сервиса микроблогов, так как содержали подстрекательства к насилию.

В том числе Twitter заблокировал аккаунты бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и юриста предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэл. Как сообщает NBC News, аккаунт Флинна был заблокирован в связи с тем, что отставной генерал поддерживает движение QAnon (многие сторонники этого движения участвовали в штурме Капитолия 6 января).

Кроме того, 8 января Reddit заблокировал «за подстрекательство к насилию» сообщество r/donaldtrump. Оно насчитывало 52 тысячи участников, часть из которых одобрительно отзывалось о нападении на Капитолий.

Как пишет «Медуза», использование хэштегов, которыми сопровождаются сообщения в поддержку Трампа, ограничили сервисы TikTok и Pinterest. Мессенджер Discord заблокировал сервер The Donald, где общались сторонники Трампа.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к насилию 6 января с целью сорвать утверждение победы его оппонента Джо Байдена на выборах. После блокировки аккаунта Трампа Twitter заявил, что поводом стали два твита: в одном из них Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации Джо Байдена, в другом говорится о «гигантском голосе» избирателей действующего президента, который не должен остаться неуслышанным.

В компании сочли, что «в контексте последних событий» эти записи могли быть использованы для разжигания насилия, например они могли привести к попытке сорвать инаугурацию Байдена.

После блокировки личного аккаунта @theRealDonaldTrump президент воспользовался официальным аккаунтом главы Белого дома @potus, чтобы обвинить руководство микроблога в ограничении свободы слова. Эти записи вскоре были удалены.