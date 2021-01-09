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Трампу требуют ограничить доступ к «ядерной кнопке»

Нэнси Пелоси

Действующего президента США Дональда Трампа заподозрили в желании развязать войну и нанести ядерный удар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пелоси рассказала, что она провела беседу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о необходимых мерах предосторожности, чтобы не дать «нестабильному» президенту в последние дни у власти инициировать военные действия или получить доступ к ядерным кодам запуска. Спикер Палаты представителей потребовала, чтобы Трамп немедленно покинул свой пост. Она также предупредила, что в противном случае Конгресс будет вынужден предпринять меры, чтобы отстранить его от должности.

Ранее Пелоси заявила, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

9 января, 2021 | Category: Новости, США
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