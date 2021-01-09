Стоимость акций Twitter обвалилась почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter после того, как соцсеть заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, потеряли в стоимости 3,77% и торгуются по $49,54.
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а также пообещала блокировать любой аккаунт, который предоставит ему слово.
В Twitter объяснили блокировку «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».
Через соцсети ранее Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг 6 января, который в итоге перерос в массовые беспорядки. Протестующие ворвались в Капитолий. В результате погибли пять человек.
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