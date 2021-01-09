«  
  »

Стоимость акций Twitter обвалилась почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter после того, как соцсеть заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, потеряли в стоимости 3,77% и торгуются по $49,54.

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа, а также пообещала блокировать любой аккаунт, который предоставит ему слово.

В Twitter объяснили блокировку «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Через соцсети ранее Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг 6 января, который в итоге перерос в массовые беспорядки. Протестующие ворвались в Капитолий. В результате погибли пять человек.

9 января, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  