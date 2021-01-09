Скончался последний из создателей советской атомной бомбы

В Подмосковье в возрасте 101 года скончался выдающийся советский физик Исаак Халатников. Он был последним из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы.

Член Российской академии наук (РАН), почетный директор Института теоретической физики имени Ландау (ИТФ) скончался в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе РАН.

Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия. В сотрудничестве со Львом Ландау он создал теорию квантовых жидкостей, исследовал поведение Вселенной на ранних стадиях ее развития и разрабатывал основы квантовой электродинамики.