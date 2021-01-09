Психических заболеваний нет — просто дурак

Я этого, наверное, никогда не пойму.

Ты сатирик. Пародист политического профиля, назовём это так. Ты годами, го-да-ми высмеивал политиков за реальные и выдуманные прегрешения. Ты знаешь, за что ненавидят политиков, потому что ты сам учил людей их ненавидеть. Ты на этом карьеру сделал. Миллионером стал.



И тут ты становишься президентом. И всё, вообще всё вылетает из головы. Тупо в ноль. Очистка системы. Удалить историю поиска. Форматирование диска.

Вот, сегодняшний пример. В стране локдаун. Первый день. Ввёл ты сам и выбранные тобой люди. Рестораны закрыты. Кафе закрыты. Зоопарки закрыты. Библиотеки, кино, тренажерки, развлекательные центры – всё закрыто.

Бизнес терпит убытки. Покупатели терпят неудобства от закрытых витрин. Кто может себе позволить, свалили за границу, но большинство – подавляющее большинство – жителей страны сидит дома.

А ты едешь в Буковель. Где тебя, ясен пень, фотографируют десятки людей. Кататься на лыжах. Без положенной маски на лице, конечно.

По?

Че?

Му?

Неужели нельзя предвидеть, как отнесётся к этому бедный и озлобленный тобой же самим народ? Неужели нельзя подумать даже не на шаг – на плевок вперёд и спросить себя: «а высмеял ли я за такое бы другого политика два года назад?». Ответ ведь будет однозначный. Неужели нельзя подумать тем местом, на которое надевают лыжный шлем? Ты же сам приучил людей ненавидеть за это. Богатых – за то, что богатые, политиков – за то, что политики, тех кто при власти – за то, что закон не для них, тех кто не при власти – за то, что закон для них, а они для закона.

Ты же сам это сделал. Как же не понять, что это дорога с двусторонним движением?

Я, видимо, на каком-то биологическом уровне отказываюсь понимать такой масштаб глупости.

Хотя это намного хуже, чем глупость. И даже хуже, чем ошибка.

Это отсутствие самоанализа.

«– А если они нас?

– А нас-то за что?..»

Юрий Гудыменко