Басилашвили оправился от коронавируса, Фрейндлих остается в больнице Мерьем Узерли опубликовала новое милое беременное фото » Появилось видео с места крушения индонезийского «Боинга», пропавшего с радаров — все погибли Индонезийское телевидение показало видео, предположительно снятое на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air. На кадрах рыбаки из залива Джакарты демонстрируют обнаруженные в воде находки, которые являются, предположительно, обломками лайнера. Связь с самолетом пропала спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту «Боинга» находились 62 человека. Тем временем в министерстве транспорта Индонезии подтвердили факт крушения лайнера. По предварительным данным посольства РФ, россиян на борту не было.

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