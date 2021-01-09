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Появилось видео с места крушения индонезийского «Боинга», пропавшего с радаров — все погибли

Индонезийское телевидение показало видео, предположительно снятое на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

На кадрах рыбаки из залива Джакарты демонстрируют обнаруженные в воде находки, которые являются, предположительно, обломками лайнера.

Связь с самолетом пропала спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту «Боинга» находились 62 человека.

Тем временем в министерстве транспорта Индонезии подтвердили факт крушения лайнера. По предварительным данным посольства РФ, россиян на борту не было.

9 января, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости
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