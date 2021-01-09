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Меркель предрекла самые тяжелые недели для Германии из-за пандемии

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что следующие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за пандемии коронавируса. Об этом она заявила во время традиционного субботнего видеообращения, передает РИА Новости.

По словам канцлера, немецкие медики работают на пределе возможностей, а последствия роста заболеваемости COVID-19 во время новогодних праздников трудно оценить.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», — заявила Меркель.

Она добавила, что власти Германии намерены существенно снизить число новых случаев заражения коронавирусом. «Наша цель (…) 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — сказала Меркель.

9 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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