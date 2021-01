Мерьем Узерли опубликовала новое милое беременное фото Стоимость акций Twitter обвалилась почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа » Кэри Элвес сыграет с Джейсоном Стэйтемом в новом шпионском триллере Гая Ричи Кэри Элвис («Пила») присоединился к Джейсону Стэйтему в новом шпионском триллере Гая Ричи. Фильм носит рабочее название «Пять глаз» (Five eyes). Сценарий картины пишут Айван Аткинсон и Марн Дэвис, работавшие над «Джентльменами» Ричи. Ранее к актерскому составу также присоединилась Обри Плаза. Сюжет повествует об агенте МИ-6 Орсоне Форчуне (Стэйтем), которого нанял глобальный разведывательный альянс Five Eyes («Пять глаз»), чтобы выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, где ему придется использовать все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы остановить продажу оружия. Кэри Элвес сыграет персонажа по имени Натан Джейсмин — куратора миссии. Съемки стартуют в январе в Турции и Катаре. О дате выхода новой картины не сообщается. Five Eyes станет четвертым совместным фильмом режиссера Гая Ричи и актера Джейсона Стэйтема. Стэйтем снимался у Ричи в фильмах «Большой куш», «Карты, деньги и два ствола», «Револьвер».

