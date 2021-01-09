Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Согласно заявлению Google, на платформе появлялись призывы к насилию. В компании потребовали от руководства социальной сети изменить правила модерации на платформе. Отмечается, что данное приложение пользовалось популярностью у сторонников Трампа, которых заблокировали в Twitter.

Корпорация Apple,в свою очередь, также ужесточила требования к содержанию публикаций на площадке и пригрозила удалить сервис из своего онлайн-магазина.