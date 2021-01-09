Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Компания Google заблокировала в своем онлайн-магазине социальную сеть Parler, которую часто используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению Google, на платформе появлялись призывы к насилию. В компании потребовали от руководства социальной сети изменить правила модерации на платформе. Отмечается, что данное приложение пользовалось популярностью у сторонников Трампа, которых заблокировали в Twitter.
Корпорация Apple,в свою очередь, также ужесточила требования к содержанию публикаций на площадке и пригрозила удалить сервис из своего онлайн-магазина.
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