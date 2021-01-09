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Фигура 54-летней Сальмы Хайек на фото в купальнике вновь удивила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями с отдыха и вновь удивила фанатов стройным телосложением. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первых кадрах 54-летняя звезда позирует в воде без макияжа и с распущенными волосами в слитном сине-зеленом купальнике. На третьем снимке Хайек демонстрирует стойку на руках, вытянув ноги над поверхностью воды. Публикация набрала почти 600 тысяч лайков.

Фигура актрисы восхитила ее поклонников, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Самая красивая женщина», «Идеальная», «В чем твой секрет, Сальма?», «Вау! Уважаю за стойку на руках в воде», «Вы только посмотрите на это тело», — восхищались они.

9 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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