Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Литвы направила в суд дело двух граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утверждается, что обвиняемые не были знакомы друг с другом, также различается сфера их деятельности. Однако, по версии следствия, к преступлению их подтолкнул один и тот же человек — сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

В прокуратуре утверждают, что один из обвиняемых был завербован в 2014 году. Он «должен был фотографировать определенные объекты, собирать информацию о переданных ему лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать запрошенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи», — говорится на сайте.

Другой обвиняемый, утверждают следователи, был завербован в 2016 году. Будучи главой некой общественной организации, он якобы согласился передавать информацию о своих проведенных мероприятиях российской стороне, а также готовить и публиковать в литовских СМИ утвержденные российским куратором тексты.