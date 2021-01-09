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«Дневник Бриджит Джонс»: актеры фильма спустя 20 лет

"Дневник Бриджит Джонс": актеры фильма спустя 20 лет

В 2001 году состоялась премьера культового фильма о незамужней и полной комплексов Бриджит Джонс. Кинолента до сих пор не теряет своей актуальности и очарования.

«Дневник Бриджит Джонс» любят пересматривать во время тоски из-за неудачных любовных отношений, а также во время новогодних каникул. Ведь действия первой части происходят как раз в Рождество, когда пухленькая Бриджит встретила впервые своего мистера Дарси. Мы собрали снимки Рене Зеллвегер, Хью Гранта и других знаменитых актеров во время съемок в фильме и спустя 20 лет после премьеры.

9 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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